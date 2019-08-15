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15 августа
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Происшествия

В Алтайском крае ребенок утонул, когда его учил нырять пьяный дедушка

В одном из озер в районе поселка Комсомольский Мамонтовского района утонул 7-летний мальчик. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Водоем.
Водоем.
Настасья Коваленко

По данным следствия, все произошло 2 августа, когда пьяный местный житель вместе с внуком поехал кататься на лодке по одному из озер, расположенных недалеко от поселка Комсомольский.

«Находясь в воде недалеко от берега, мужчина решил поучить ребенка нырять, при этом не предприняв мер по безопасности», — отмечают в ведомстве. Лодка перевернулась, 7-летний мальчик утонул.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливают обстоятельства гибели ребенка.

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