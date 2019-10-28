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Происшествия

В Алтайском крае река размыла берег и обнажила человеческие кости

В Рубцовском районе Алей размыл берег, а из-под осыпавшейся земли показались человеческие останки. Это заметил подписчик сообщества «Инцидент Рубцовск».

В Рубцовском районе из могил "вымыло" кости.
В Рубцовском районе из могил "вымыло" кости.
"Инцидент Рубцовск"

По словам очевидца, кости он увидел в районе урочища «За урожай» в 40 км от Рубцовска. Там находится старое деревенское кладбище.

Жители района отмечают, что местным властям следует обратить внимание на состояние кладбищ.

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