В Алтайском крае рецидивист до смерти забил товарища

Тело 52-летнего мужчины без признаков жизни нашли в одном из сел Бийского района. Правоохранители уже установили причастного к преступлению, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Выяснилось, что вечером 23 января двое мужчин распивали спиртное и начали ругаться. Один из них стал избивать собутыльника руками по голове. Удары оказались смертельными. Мужчина скончался на месте.

В ходе расследования стало ясно, что обвиняемый в 2020 году условно-досрочно освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за преступление против личности, но на путь исправления не встал и вновь совершил преступление.

Его взяли под стражу.

Санкция статьи, по которой проходит подозреваемый, предполагает срок до 15 лет тюрьмы.