В Алтайском крае рецидивист избил мужчину, который застукал его во время кражи

Жителя Алтайского края обвиняют в покушении на кражу и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, 3 февраля мужчина похитил две магистральные части воздухораспределителя. Они лежали за ограждением здания пункта обогрева эксплуатационного вагонного депо Алтайская.

Затем злоумышленник собирал в том же месте металлолом и его заметил мастер участка производства, который сделал замечание. Произошел конфликт и обвиняемый избил мужчину.

Во время предварительного следствия злоумышленник признал вину полном объеме. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за совершение аналогичного преступления. Уголовное дело направили в суд.