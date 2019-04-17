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Происшествия

В Алтайском крае рецидивист избил мужчину, который застукал его во время кражи

Жителя Алтайского края обвиняют в покушении на кражу и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Наручники.
Наручники.
СС0

По данным ведомства, 3 февраля мужчина похитил две магистральные части воздухораспределителя. Они лежали за ограждением здания пункта обогрева эксплуатационного вагонного депо Алтайская.

Затем злоумышленник собирал в том же месте металлолом и его заметил мастер участка производства, который сделал замечание. Произошел конфликт и обвиняемый избил мужчину.

Во время предварительного следствия злоумышленник признал вину полном объеме. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за совершение аналогичного преступления. Уголовное дело направили в суд.

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