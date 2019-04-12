В Алтайском крае рецидивист напал на девушку, которая возвращалась с работы

В селе Новая Чемровка Зонального района рецидивист напал на девушку из кустов, несколько раз ударил ее и забрал деньги, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Девушка возвращалась с работы домой, мужчина дождался, когда она будет в безлюдном месте и неожиданно напал из кустов. Рецидивист несколько раз ударил потерпевшую рукой по лицу, выхватил из рук телефон, отбросил его в сторону и потребовал деньги и ценности. Испугавшись, деушка отдала злоумышленнику 600 рублей, после этого мужчина убежал.

На место преступления выехали полицейские, которые и задержали подозреваемого на дороге. Мужчина направлялся в сторону Бийска. Правоохранители изъяли у сельчанина чужие деньги. Он не стал отрицать свою вину и признался в содеянном.

Возбудили уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу. Мужчине грозит лишение свободы до 7 лет со штрафом до 10 тыс. рублей.