В Алтайском крае рецидивист убил соседку

В ходе конфликта соседей, мужчина нанес женщине не менее 40 ножевых ранений.

Как сообщает "Инцидент Барнаул", дело было 3 ноября. Соседка пришла в дом к 41-летнему обвиняемому и его сожительнице с целью распития алкоголя.

В ходе совместного времяпровождения возник конфликт из-за оскорблений. В результате мужчина нанес соседке около 40 ножевых ранений, женщина скончалась на месте.

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Следователь СК направил ходатайство в суд, в отношение убийцы выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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