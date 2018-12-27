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Происшествия
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В Алтайском крае рецидивист жестоко избил пару и пытался сжечь их дом

Жителя Бийска будут судить по обвинению в убийстве и покушении на убийство, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По данным следствия, 15 апреля 2018 года ранее судимый обвиняемый зашел в дом знакомого и необоснованно требовал вернуть долг. Произошел конфликт, пьяный злоумышленник ударил хозяина жилища руками и металлическим предметом минимум 32 раза. Потерпевший потерял сознание.

После этого обвиняемый стал избивать сожительницу потерпевшего. Затем он поджег одну из комнат, рассчитывая на то, что при пожаре избитые люди погибнут.

Мужчина пришел в сознание, несмотря на множественные телесные повреждения, смог выбраться из горящего дома. В больнице ему оказали помощь. Пострадавшая женщина погибла от причиненной черепно-мозговой травмы.

Кроме того, на следующий день обвиняемый гостил у знакомой и похитил из сумки 4 тысячи рублей.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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