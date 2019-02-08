В Алтайском крае рецидивистов осудили за похищение женщины с парковки и другие преступления

Неоднократно судимых жителей Бийска признали виновными в похищении молодой женщины, а также в совершении нескольких других преступлений, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что в декабре 2017 года двое безработных и ранее судимых бийчан напали на молодую женщину, которая находилась в своем автомобиле Audi A6 на парковке торгового центра в Барнауле. Мужчины брызнули ей в лицо из баллончика, после переместили ее на заднее сиденье авто и увезли в Бийск.

В съемной квартире злоумышленники насильно удерживали женщину, угрожали. Похитители забрали у пострадавшей деньги, золотые украшения, телефон и автомобиль. Сумма ущерба превысила 400 тысяч рублей

Когда один из похитителей не закрыл дверь квартиры, потерпевшей удалось выбраться и сообщить о преступлении в правоохранительные органы.

Во расследования уголовного дела доказали причастность мужчин к другим преступлениям. Так, 24-летний бийчанин похитил у своего бывшего работодателя денежный ящик, в котором лежали больше 12 тысяч рублей. А в ноябре 2017 года он вместе со своим 23-летним подельником проник в один из магазинов села Зональное, где украл кассовый аппарат и 50 тысяч рублей.

Кроме того, через несколько дней в подъезде дома в Барнауле мужчины пытались ограбить 33-летнюю учительницу, причинив ей тяжкий вред здоровью. 24-летнему жителю Бийска было предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Мужчины вину признали частично, утверждая, что умысла на похищение женщины не было и, впоследствии они хотели ее отпустить. Их приговорили к 9-ти и 10-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Третьего бийчанина, которого обвиняли в краже и покушении на грабеж, приговорили к 3 годам лишения свободы условно.