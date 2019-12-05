В Алтайском крае рыбаки устроили кровавую резню ледорубом из-за лунки

4 декабря на озере Песчаное в Бурлинском районе рыбаки устроили «ледовое побоище». Мужчины не поделили лунку. В итоге один ударил другого ледорубом, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле

Один из рыбаков нашел в водоеме свободные лунки и решил воспользоваться одной. Вскоре к нему подошел другой рыбак с заявлением, что лунки пробурил он и потребовал уйти. В ответ получил отказ.

Словесная перепалка переросла в драку. Во время «ледового сражения» якобы хозяин лунки ударил оппонента по затылку бензобуром. Потерпевший ретировался и вызвал полицию, а также бригаду скорой медицинской помощи.

Врачи диагностировали у него открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести и вдавленный перелом затылочной кости.

Сотрудники полиции приняли решение о возбуждении уголовного дела по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В данном случае закон предусматривает наказание сроком до 10 лет лишения свободы.