В Алтайском крае рыбаки устроили кровавую резню ледорубом из-за лунки

Один из рыбаков нашел в водоеме свободные лунки и решил воспользоваться одной. Вскоре к нему подошел другой рыбак с заявлением, что лунки пробурил он и потребовал уйти. В ответ получил отказ.
Словесная перепалка переросла в драку. Во время «ледового сражения» якобы хозяин лунки ударил оппонента по затылку бензобуром. Потерпевший ретировался и вызвал полицию, а также бригаду скорой медицинской помощи.
Врачи диагностировали у него открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести и вдавленный перелом затылочной кости.
Сотрудники полиции приняли решение о возбуждении уголовного дела по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В данном случае закон предусматривает наказание сроком до 10 лет лишения свободы.