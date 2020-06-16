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Происшествия

В Алтайском крае родители оставили малыша без присмотра и переполошили 60 человек

В Шипуновской районе вечером 15 июня потерялся двухлетний мальчик. Он вместе с родителями отдыхал на берегу озера Кривое в двух километрах от села Усть-Порозиха. На место незамедлительно приехали спасатели и начали поиски.

Поиски ребенка у озера.
Поиски ребенка у озера.
22.mchs.gov.ru

Выяснилось, что в какой-то момент взрослые оставили играющих на берегу детей без присмотра. В итоге самого маленького из них родителям найти не удалось, а где он находится не знали и старшие ребята.

Поиски ребенка у озера.
Поиски ребенка у озера.
22.mchs.gov.ru

После звонка в 112 на место выехали пожарные отдельного поста 86 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю во главе с начальником ПСЧ Сергеем Курносовым, рассказали в экстренном ведомстве.

Спасатели искали пропавшего на прилегающей местности, в лесном массиве и у водоема.

«Одна из версий случившегося была — несчастный случай на воде, поэтому велась подготовка и к работам на озере. В совместной работе участвовали сотрудники полиции, представители местной администрации, неравнодушные добровольцы. Было всего задействовано более 60 человек. К счастью, поиски увенчались успехом», — рассказал Сергей Курносов.

Около 21:30 ребенка нашли в лесу в километре от озера.

Медицинская помощь ему не потребовалась.

В МЧС в очередной раз напоминают, никогда не оставляйте детей без присмотра.

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