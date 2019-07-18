В Алтайском крае родители заплатят 1,8 млн за зверское убийство, совершенное их сыном

Суд вынес приговор 16-летнему жителю Тальменского района, который палкой и смесителем крана до смерти забил двух мужчин. Его отправят в исправительную колонию на 9 лет, а родителям предстоит выплатить по 900 тысяч рублей родственникам погибших, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Преступление произошло в ноябре 2018 года в селе Ларичиха в школы искусств. Подросток и подрядчики выпивали, а потом поссорились. Молодого человека ударили и вынесли из помещения. Затем он вернулся в здание. Из мести деревянной палкой, металлическим смесителем от крана и фрагментом доски он безжалостно избил обидчиков. Повреждения наносились в область жизненно-важных органов. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия.

Также подросток причастен к совершению еще одного преступления. В октября 2018 года он избил местного жителя, причинив ему средней тяжести вред здоровью.