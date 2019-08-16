В Алтайском крае самовоспламенилось сено

В селе Гонохово Каменского района загорелись тюки сена. Это случилось потому, что заготовщики плохо его просушили и не следили за температурой внутри копны, пишут «Каменские известия».

ЧП произошло 15 августа на территории одного из фермерских хозяйств района. Около тридцати тюков лежали под открытым небом, и должного контроля за температурой не осуществлялось, отметил начальник 8 ОФПС Александр Жарков.

Сено в тюках загорелось в результате биохимических процессов. Пожар тушили подразделения из соседних сел. Сено пролили водой, однако тление проникло глубоко, и его пришлось дожечь, отмечает Жарков.

«Сейчас повсеместно проводится заготовка кормов. До наступления холодов необходимо осуществлять постоянный контроль за складированным сеном», — добавил пожарный.

По данным краевого минприроды, 15 августа пострадало три участка земли лесного фонда. Причины пожаров — грозы и неосторожное обращение с огнем. Пожаром пройдено 7,6 га земли лесного фонда.