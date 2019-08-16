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Происшествия

В Алтайском крае самовоспламенилось сено

В селе Гонохово Каменского района загорелись тюки сена. Это случилось потому, что заготовщики плохо его просушили и не следили за температурой внутри копны, пишут «Каменские известия».

Урожай. Тюки сена.
Урожай. Тюки сена.
открытые источники (CC0)

ЧП произошло 15 августа на территории одного из фермерских хозяйств района. Около тридцати тюков лежали под открытым небом, и должного контроля за температурой не осуществлялось, отметил начальник 8 ОФПС Александр Жарков.

Сено в тюках загорелось в результате биохимических процессов. Пожар тушили подразделения из соседних сел. Сено пролили водой, однако тление проникло глубоко, и его пришлось дожечь, отмечает Жарков.

«Сейчас повсеместно проводится заготовка кормов. До наступления холодов необходимо осуществлять постоянный контроль за складированным сеном», — добавил пожарный.

По данным краевого минприроды, 15 августа пострадало три участка земли лесного фонда. Причины пожаров — грозы и неосторожное обращение с огнем. Пожаром пройдено 7,6 га земли лесного фонда.

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