«Бродит и пугает»: в Алтайском крае сельчане сдали в полицию нарушителя самоизоляции

В Хабарах составили первый протокол на нарушителя режима самоизоляции. Мужчину в полицию сдали местные жители, которые утверждали, что он бродит и пугает детей. Об этом написала районная газета «Вестник целины».

В полицию поступило сообщение о неком мужчине, который бродит по улице и ведет себя неадекватно, пугая в округе детей.

Приехавшие сотрудники действительно обнаружили местного жителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

На него составили протокол по ст. 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» и по сопутствующей ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», то есть нарушение режима самоизоляции, так как нигде не работающий мужчина бесцельно ходил по селу.

За нарушение режима предусмотрен штраф в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей, но жителю Хабаров на первый раз вынесено предупреждение.