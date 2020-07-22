В Алтайском крае сельчанин устроил погоню за серийным вором

Барнаульца подозревают в серии краж из строящихся и пустующих жилых домов. Прокуроры установили причастность мужчины к 21 эпизоду в краевой столице и Первомайском районе, сообщили в пресс-службе ведомства. Задержать подозреваемого удалось благодаря бдительности местных жителей.

Барнаулец работал в такси. Он присматривал дома, в которые наведывался среди ночи, выставлял оконные рамы и проникал внутрь. Подозреваемый похищал строительные инструменты и прочие дорогие вещи.

Общий ущерб от преступных действий составил более полумиллиона рублей.

Задержать барнаульца удалось благодаря семье из Санниково. Сельчане застали подозрительного мужчину на соседнем участке и сразу же позвонили в полицию.

Он попытался скрыться, но глава семьи устроил погоню за ним на личном автомобиле и преследовал подозреваемого до задержания дежурным нарядом ГИБДД.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направили в Новоалтайский городской суд.