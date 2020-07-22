В Алтайском крае сельчанин устроил погоню за серийным вором

Барнаулец работал в такси. Он присматривал дома, в которые наведывался среди ночи, выставлял оконные рамы и проникал внутрь. Подозреваемый похищал строительные инструменты и прочие дорогие вещи.
Общий ущерб от преступных действий составил более полумиллиона рублей.
Задержать барнаульца удалось благодаря семье из Санниково. Сельчане застали подозрительного мужчину на соседнем участке и сразу же позвонили в полицию.
Он попытался скрыться, но глава семьи устроил погоню за ним на личном автомобиле и преследовал подозреваемого до задержания дежурным нарядом ГИБДД.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направили в Новоалтайский городской суд.