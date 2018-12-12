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В Алтайском крае сельчанин забил до смерти жену, которая не ночевала дома

Жителя села Тальменки обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью супруги, который привел к ее смерти, сообщает прокуратура Алтайского края.

Дверь.
Дверь.
Михаил Хаустов

В мае 2018 года между обвиняемым и его женой произошла ссора. Причиной перепалки стало то, что супруга не ночевала дома.

Мужчина ударил ее кулаком по лицу, женщина упала на пол и ударилась головой и спиной. Затем обвиняемый нанес несколько ударов по телу супруги, взял ее за одежду в районе пояса и за воротник, приподнял, ударил головой о закрытую входную дверь дома. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый первоначально признал полностью. В последующем он показал суду, что телесные повреждения у супруги образовались от того, что она подала на веранде дома.

Подсудимому назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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