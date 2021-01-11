В Алтайском крае сельчанину подкинули «новогодний подарок» с криминальной историей

Житель Красногорского района Алтайского края получил под Новый год подарок от незнакомцев. Как оказалось, таким образом злоумышленники попытались избавиться от украденного.

Проснувшись ранним утром, сосед был приятно удивлен, увидев на крыльце газовый баллон. Мужчина подумал, что это кто-то принес ему «новогодний подарок», рассказывают в ГУ МВД по краю.

Как оказалось, ранее в полицию позвонила местная жительница с заявлением о краже. Неизвестные похитили из ее дома пустой газовый баллон емкостью 10 литров.

Сотрудники полиции нашли 42-летних мужчину и женщину, которые, узнав о том, что их разыскивают, подкинули баллон своему соседу. Краденое имущество вернули хозяйке.

В отношении фигурантов уголовного дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.