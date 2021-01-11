В Алтайском крае сельчанину подкинули «новогодний подарок» с криминальной историей

Проснувшись ранним утром, сосед был приятно удивлен, увидев на крыльце газовый баллон. Мужчина подумал, что это кто-то принес ему «новогодний подарок», рассказывают в ГУ МВД по краю.
Как оказалось, ранее в полицию позвонила местная жительница с заявлением о краже. Неизвестные похитили из ее дома пустой газовый баллон емкостью 10 литров.
Сотрудники полиции нашли 42-летних мужчину и женщину, которые, узнав о том, что их разыскивают, подкинули баллон своему соседу. Краденое имущество вернули хозяйке.
В отношении фигурантов уголовного дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.