В Алтайском крае сельчанка убила новорожденного

32-летнюю жительницу Троицкого района обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, женщина в конце мая 2018 года дома родила живого ребенка. Не желая оставлять девочку, она закопала ее тело в огороде

Обвиняемая не состояла на учете по беременности в поликлинике.

В ходе предварительного следствия женщина признала вину в полном объеме. Она пояснила, что убить ребенка ее подтолкнуло тяжелое материальное положение и наличие на иждивении троих малолетних детей.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов).