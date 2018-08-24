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25 августа
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В Алтайском крае мужчина забил лопатой бывшую сожительницу и выбросил ее тело в Обь

19 августа на берегу реки Обь в селе Быстроистокского района обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Лопата.
Лопата.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Следователям удалось раскрыть дело в короткий срок. По подозрению в убийстве задержали 47-летнего местного жителя, которому предъявили обвинение.

По версии следствия, днем 18 августа потерпевшая пришла в дом бывшего сожителя, чтобы попросить денег. На территории огорода между ними произошла ссора, во время которой обвиняемый несколько раз ударил лопатой женщину по голове и нанес одно ножевое ранение в грудную клетку.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, в темное время суток мужчина положил в тележку тело бывшей сожительницы и сбросил в реку.

Обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

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