Читайте нас в соцсетях
25 августа
Новости
Вся лента
Происшествия
790

На Алтае два брата получили крупные сроки за то, что зарезали и сожгли четырех человек

В Егорьевском районе двух братьев признали виновными в жестоком убийстве четырёх человек, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Криминал. Нож. Убийство.
Криминал. Нож. Убийство.
СС0

Следствие установило, что ночью 3 мая 2017 года 31-летний Евгений и 27-летний Сергей Кудряшовы приехали на территорию базы по приему плодово-ягодных продуктов.

Они зашли в деревянную постройку, оборудованную для временного проживания рабочих, и несколько раз ударили ножом четверых спящих мужчин. После они облили их воспламеняющейся жидкостью и подожгли.

От полученных телесных повреждений и обширных ожогов потерпевшие скончались в больнице. Мотивом для совершения преступления послужило предположение старшего брата, что мужчины обидели его супругу.

Суд назначил Евгению Кудряшову наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Его брата приговорили к 15 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Ранее братья уже были судимыми.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка