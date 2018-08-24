На Алтае два брата получили крупные сроки за то, что зарезали и сожгли четырех человек

В Егорьевском районе двух братьев признали виновными в жестоком убийстве четырёх человек, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие установило, что ночью 3 мая 2017 года 31-летний Евгений и 27-летний Сергей Кудряшовы приехали на территорию базы по приему плодово-ягодных продуктов.

Они зашли в деревянную постройку, оборудованную для временного проживания рабочих, и несколько раз ударили ножом четверых спящих мужчин. После они облили их воспламеняющейся жидкостью и подожгли.

От полученных телесных повреждений и обширных ожогов потерпевшие скончались в больнице. Мотивом для совершения преступления послужило предположение старшего брата, что мужчины обидели его супругу.

Суд назначил Евгению Кудряшову наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Его брата приговорили к 15 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Ранее братья уже были судимыми.