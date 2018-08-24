Два человека в реанимации: появились подробности ДТП с микроавтобусом на Алтае

В микроавтобусе, который опрокинулся утром 24 августа в Алтайском районе, были граждане Монголии, сообщает ТАСС со ссылкой ЕДДС региона. Два человека находятся в реанимации, а шестеро пострадавших — на обследовании в больнице.

ДТП с микроавтобусом в Алтайском районе.

Информацию о том, что в ДТП пострадали граждане Монголии подтвердила генеральный консул Баасанжав Ганцэцэг. По ее словам, информация о происшествии и состоянии пострадавших уточняется.

Напомним, утром в Алтайском районе, по предварительным данным, микроавтобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ГАЗ-3110. Участников ДТП доставили в больницу.

Второе похожее ДТП

Днем ранее, 23 августа около 23:13 часов в Онгудайском районе Республики Алтай перевернулся микроавтобусом Istana. Авария произошла на спуске с перевала Чике-Таман. 22-летний водитель не справился с управлением и опрокинулся.

На Алтае перевернулся микроавтобус. 04.мвд.рф

В результате ДТП в районную больницу доставили 14 пассажиров микроавтобуса, из них 12 человек госпитализированы.

По данным ТАСС, все пострадавшие — граждане Монголии. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

В центре медицины катастроф агентству рассказали, что состояние пятерых пострадавших тяжелое, а семеро остальных получили незначительные травмы.