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Происшествия

В Алтайском крае семья отравилась угарным газом

Около шести утра на пульт диспетчера «скорой помощи» поступило сообщение об отравлении угарным газом семьи из четырех человек в Бийске. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Печка, частный дом.
Печка, частный дом.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Двоих взрослых медики осмотрели на месте, медицинская помощь им не потребовалась. Двоих детей госпитализировали в детскую больницу.

Наиболее вероятная причина случившегося — несвоевременно закрытая печная заслонка. В доме не было открытого горения, задымления и других внешних признаков возможной беды.

Симптомы отравления угарным газом могут различаться в зависимости от состояния организма и ситуации. Настрожить должны головокуржение, головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза.

В МЧС предупреждают, что печное оборудование в доме нужно держать в исправном состоянии.

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