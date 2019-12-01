В Алтайском крае семья отравилась угарным газом

Двоих взрослых медики осмотрели на месте, медицинская помощь им не потребовалась. Двоих детей госпитализировали в детскую больницу.
Наиболее вероятная причина случившегося — несвоевременно закрытая печная заслонка. В доме не было открытого горения, задымления и других внешних признаков возможной беды.
Симптомы отравления угарным газом могут различаться в зависимости от состояния организма и ситуации. Настрожить должны головокуржение, головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза.
В МЧС предупреждают, что печное оборудование в доме нужно держать в исправном состоянии.