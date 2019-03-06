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Происшествия

В Алтайском крае семья с двумя детьми отравилась угарным газом

В Локтевском районе двое взрослых и два ребенка отравились угарным газом. Пострадавших госпитализировали, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Отопительная печь.
Отопительная печь.
altapress.ru

В ведомстве отмечают, что в доме не было открытого горения, задымления или других признаков возможной опасности.

В течение зимы в Алтайском крае уже регистрировали несколько других случаев отравления угарным газом.

В региональном МЧС напоминают, что для человека угарный газ — сильнейший яд. Жителей края призывают использовать только исправное оборудование, не забывать о хорошей вентиляции и не закрывать печную заслонку, пока угли не прогорели. Автомобилистам советуют не находиться в гараже при работающем двигателе.

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