В Алтайском крае сгорел дом. Погибла собака

"Инцидент Барнаул" сообщает, что причина возгорания устанавливается.
Ранее мы сообщали, что пожарные спасли 100 свиней из горящей фермы.
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Утром 30 декабря в пос. Лесной Алтайского края горел дом. Пострадала женщина и собака сгорела заживо.
"Инцидент Барнаул" сообщает, что причина возгорания устанавливается.
Ранее мы сообщали, что пожарные спасли 100 свиней из горящей фермы.
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