В Алтайском крае сгорел гараж совхоза с техникой

В гараже совхоза «Бурлинский» в Алтайском крае произошел серьезный пожар. Огонь уничтожил технику, повредил здание. Видео с места ЧП опубликовали в группе Barnaul22 . В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю altapress.ru рассказали подробности.

Пожар случился 29 марта в селе Партизанское. Сообщение на пульт диспетчера поступило в 15:33. На момент прибытия пожарных уже горела кровля гаража и техника внутри.

В 17:30 открытое горение удалось локализовать. Общая площадь пожара составила около 450 кв. м.

Работник хозяйства снял последствия происшествия. Среди развалин угадываются остатки тракторов и УАЗа.

«В тушении было задействовано 5 единиц пожарной техники из села Бурла, Новосельское и Орехово, 18 человек личного состава. В результате пожара от огня пострадали кровля гаража, 5 тракторов и один легковой автомобиль „УАЗ-Фермер“», — сообщили в экстренном ведомстве.

Причина случившегося устанавливается.