В Алтайском крае сгорело здание турбазы, в котором отдыхали 25 человек

Инцидент произошел ночью 31 июля. Очевидец рассказал диспетчеру о пожаре в двухэтажном доме на территории одной из баз отдыха, расположенной на Айском тракте.
«На момент прибытия пожарных открытым огнем горел двухэтажный деревянный дом, объятое огнем строение покинули 25 человек», — отметили в ведомстве.
Двух человек госпитализировали с травмами, добавили в МЧС. Как сообщили источники altapress.ru, происшествие случилось на базе «Горное солнце».
Площадь возгорания составила около 120 квадратных метров: огонь стремительно распространялся по деревянным конструкциям.
В ликвидации пожара участвовали пять пожарных расчетов: 14 человек личного состава, в том числе силы и средства подразделений Республики Алтай.
На месте происшествия работают специалисты пожарной лаборатории МЧС — выясняют причины и обстоятельства.