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Происшествия

В Алтайском крае сгорело здание турбазы, в котором отдыхали 25 человек

В Алтайском крае два человека получили травмы во время пожара на одной из туристических баз, сообщает региональное МЧС.

Пожар на турбазе в Алтайском крае.
Пожар на турбазе в Алтайском крае.
22.mchs.gov.ru.

Инцидент произошел ночью 31 июля. Очевидец рассказал диспетчеру о пожаре в двухэтажном доме на территории одной из баз отдыха, расположенной на Айском тракте.

«На момент прибытия пожарных открытым огнем горел двухэтажный деревянный дом, объятое огнем строение покинули 25 человек», — отметили в ведомстве.

Двух человек госпитализировали с травмами, добавили в МЧС. Как сообщили источники altapress.ru, происшествие случилось на базе «Горное солнце».

Площадь возгорания составила около 120 квадратных метров: огонь стремительно распространялся по деревянным конструкциям.

В ликвидации пожара участвовали пять пожарных расчетов: 14 человек личного состава, в том числе силы и средства подразделений Республики Алтай.

На месте происшествия работают специалисты пожарной лаборатории МЧС — выясняют причины и обстоятельства.

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