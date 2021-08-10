10 августа
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Происшествия

В Алтайском крае шахтер погиб под завалом

В Змеиногорском районе произошло обрушение в одной из штолен шахты на глубине 420 метров. Смертельные травмы получил один рабочий, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Шахта
Шахта
ССО

ЧП случилось днем 9 августа. В результате обрушения на Корбалихинском руднике 29-летний сотрудник общества с ограниченной ответственностью получил травмы, не совместимые с жизнью.

Для проведения спасательных работ на место происшествия выезжали горноспасатели филиала «ВГСО Сибири и Алтая» (12 человек и две единицы техники), а также опергруппа и боевой расчет пожарно-спасательного гарнизона.

ЧП на Корбалихинском руднике, Змеиногорский район.
ЧП на Корбалихинском руднике, Змеиногорский район.
22.mchs.gov.ru

«Погибший поднят на поверхность, из аварийного участка выведены три человека (в медицинской помощи не нуждаются)», — отметили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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