В Алтайском крае шахтер погиб под завалом

В Змеиногорском районе произошло обрушение в одной из штолен шахты на глубине 420 метров. Смертельные травмы получил один рабочий, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

ЧП случилось днем 9 августа. В результате обрушения на Корбалихинском руднике 29-летний сотрудник общества с ограниченной ответственностью получил травмы, не совместимые с жизнью.

Для проведения спасательных работ на место происшествия выезжали горноспасатели филиала «ВГСО Сибири и Алтая» (12 человек и две единицы техники), а также опергруппа и боевой расчет пожарно-спасательного гарнизона.

ЧП на Корбалихинском руднике , Змеиногорский район. 22.mchs.gov.ru

«Погибший поднят на поверхность, из аварийного участка выведены три человека (в медицинской помощи не нуждаются)», — отметили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.