В Алтайском крае скорая везла пострадавшую в ДТП и перевернулась

Жительница села Сросты Егорьевского района дважды попала в ДТП — сначала ее сбила машина, а потом перевернулась скорая, в которой пешехода везли в больницу.

Аварии случились 18 марта. 65-летнюю женщину сбил ВАЗ-2115, сообщил паблик «Инцидент Рубцовск» со ссылкой на местную ГИБДД. Пешеход получила травмы, на место приехала карета скорой помощи.

Погрузив пострадавшую в автомобиль, медики поехали в сторону Горбольницы № 1 Рубцовска, но проехав около 1,5 км, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

Женщина дважды попала в ДТП. «Инцидент Рубцовск»

Пострадавшую сельчанку в итоге доставили в больницу.