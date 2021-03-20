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Происшествия

В Алтайском крае скорая везла пострадавшую в ДТП и перевернулась

Жительница села Сросты Егорьевского района дважды попала в ДТП — сначала ее сбила машина, а потом перевернулась скорая, в которой пешехода везли в больницу.

Женщина дважды попала в ДТП.
Женщина дважды попала в ДТП.
"Инцидент Рубцовск"

Аварии случились 18 марта. 65-летнюю женщину сбил ВАЗ-2115, сообщил паблик «Инцидент Рубцовск» со ссылкой на местную ГИБДД. Пешеход получила травмы, на место приехала карета скорой помощи.

Погрузив пострадавшую в автомобиль, медики поехали в сторону Горбольницы № 1 Рубцовска, но проехав около 1,5 км, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

Женщина дважды попала в ДТП.
Женщина дважды попала в ДТП.
«Инцидент Рубцовск»

Пострадавшую сельчанку в итоге доставили в больницу.

«Парень вовсе не виноват. У нас в Сростах нет дорог», — констатируют местные жители.

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