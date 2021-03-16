В дрова. Жительница Алтайского края на кураже угнала молоковоз

В Чарышском районе женщина угнала молоковоз с территории фермы и попала в ДТП неподалеку, пишет МВД Медиа .

По вызову немедленно выехали сотрудники полиции. Машину и саму угонщицу правоохранители обнаружили неподалеку.

Оказалось, что 40-летняя местная жительница употребляла спиртное у друзей, а когда возвращалась домой, увидела на территории молочного комбината автоцистерну с ключами в замке зажигания.

Женщина села за руль и поехала кататься по селу, пока не въехала в кучу дров.

Жительница Алтая угнала молоковоз. пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Свой поступок она объяснила тем, что хотела прокатиться и не отдавала отчет в своих действиях.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ.