В Алтайском крае сняли на видео, как из карьера доставали угнанный автомобиль BMW

Автомобиль BMW неделю пролежал на дне карьера, расположенного вдоль Барнаульского тракта. Раньше вытащить машину не могли, потому что ждали прибытия водолазов из Барнаула. Глубина водоема достигает четырех метров, а иномарка лежала в 10−15 метрах от берега.
BMW подтянули к береговой линии, но с первой попытки вытащить его не удалось, — порвался железный тросс. Однако после нескольких попыток, машину все же извлекли из воды.
Автомобиль находится в плачевном состоянии: кроме недельного пребывания в воде, на нем выбито лобовое стекло, искорежен капот и фары.
Напомним, трое молодых людей укатили иномарку от автосервиса на улице Новой. Автомобиль BMW был полностью исправен, его хотели продать. Однако завести авто парни не смогли.
По дороге угонщики умудрились врезаться в столб, а потом и вовсе столкнули BMW в карьер. Подозреваемых задержали, возбудили уголовное дело.