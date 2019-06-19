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19 июня
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Происшествия

В Алтайском крае сняли на видео, как из карьера доставали угнанный автомобиль BMW

Горожане сняли на видео, как в Камне-на-Оби из воды больше часа доставили автомобиль BMW. Иномарку угнали в ночь с 11 на 12 июня, а через некоторое время нашли карьере, пишут «Каменские известия».

BMW из карьера.
BMW из карьера.
"Каменские известия", izvestiy-kamen.ru

Автомобиль BMW неделю пролежал на дне карьера, расположенного вдоль Барнаульского тракта. Раньше вытащить машину не могли, потому что ждали прибытия водолазов из Барнаула. Глубина водоема достигает четырех метров, а иномарка лежала в 10−15 метрах от берега.

BMW подтянули к береговой линии, но с первой попытки вытащить его не удалось, — порвался железный тросс. Однако после нескольких попыток, машину все же извлекли из воды.

Автомобиль находится в плачевном состоянии: кроме недельного пребывания в воде, на нем выбито лобовое стекло, искорежен капот и фары.

Напомним, трое молодых людей укатили иномарку от автосервиса на улице Новой. Автомобиль BMW был полностью исправен, его хотели продать. Однако завести авто парни не смогли.

По дороге угонщики умудрились врезаться в столб, а потом и вовсе столкнули BMW в карьер. Подозреваемых задержали, возбудили уголовное дело.

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