В Алтайском крае соседи проникли в пустой дом и стащили свадебное платье

В Угловском районе полицейские задержали подозреваемых, которые проникали в пустующий дом и совершали многочисленные кражи. Об этом сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

64-летняя летняя женщина заявила в полицию, что ее пустующий дом обокрали. Похитителями оказались соседи.

В начале июля 44-летний мужчина сорвал навесной замок с входной двери, проник в жилище и вытащил оттуда холодильник, а также печную плиту.

Через несколько дней другие соседи пришли грабить семьей. Мать с сыном и его сожительница вынесли из дома вещи — в том числе свадебное платье, шторы и одеяла.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище)», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что соседи награбили на 50 тыс. рублей. Часть имущества они вернули.

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