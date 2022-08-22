В Алтайском крае соседи проникли в пустой дом и стащили свадебное платье

64-летняя летняя женщина заявила в полицию, что ее пустующий дом обокрали. Похитителями оказались соседи.
В начале июля 44-летний мужчина сорвал навесной замок с входной двери, проник в жилище и вытащил оттуда холодильник, а также печную плиту.
Через несколько дней другие соседи пришли грабить семьей. Мать с сыном и его сожительница вынесли из дома вещи — в том числе свадебное платье, шторы и одеяла.
«По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище)», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что соседи награбили на 50 тыс. рублей. Часть имущества они вернули.
Ранее россиянин прикинулся кондуктором и собирал деньги за проезд.