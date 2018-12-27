В Алтайском крае спасли 19 иностранцев, которые замерзали на трассе из-за поломки автобуса

На одной из дорог Алтайского края 26 декабря сломался автобус, внутри которого были граждане Монголии. Замерзающим людям помогли, их привезли в Рубцовск и разместили в гостинице, пишет газета «Местное время».

Автобус ехал из Казахстана в Монголию транзитом через Россию. Он сломался на трассе в 9 километрах от Рубцовска. На улице было -30, в салоне находились 15 взрослых и четверо детей, один из которых — грудничок.

Иностранцы стали тормозить проезжающие автомобили, чтобы попросить о помощи. Однако объяснить проблему получилось не сразу: никто из монголов не знал русского языка. Переговоры шли буквально на пальцах. К счастью, водитель понял, что случилось.

Вскоре сломавшийся автобус взяли на буксир и отправили на одно из предприятий Рубцовска для ремонта. Людей доставили в здание вокзала, куда приехали глава города Дмитрий Фельдман и начальник городского управления по делам ГО и ЧС Михаил Сергиевский. Глава города распорядился разместить иностранцев в муниципальной гостинице и обеспечить питанием.

Граждане Монголии некоторое время были в гостинице «Центральная», никто из них не пострадал. Документы проверили сотрудники миграционной службы.

На отремонтированном автобусе иностранцы продолжат путь 27 декабря.