Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 декабря -28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия
546

В Алтайском крае спасли 19 иностранцев, которые замерзали на трассе из-за поломки автобуса

На одной из дорог Алтайского края 26 декабря сломался автобус, внутри которого были граждане Монголии. Замерзающим людям помогли, их привезли в Рубцовск и разместили в гостинице, пишет газета «Местное время».

Люди, которым помогли.
Люди, которым помогли.
"Местное время",rubtsovskmv.ru, Ирина Жукова

Автобус ехал из Казахстана в Монголию транзитом через Россию. Он сломался на трассе в 9 километрах от Рубцовска. На улице было -30, в салоне находились 15 взрослых и четверо детей, один из которых — грудничок.

Иностранцы стали тормозить проезжающие автомобили, чтобы попросить о помощи. Однако объяснить проблему получилось не сразу: никто из монголов не знал русского языка. Переговоры шли буквально на пальцах. К счастью, водитель понял, что случилось.

Вскоре сломавшийся автобус взяли на буксир и отправили на одно из предприятий Рубцовска для ремонта. Людей доставили в здание вокзала, куда приехали глава города Дмитрий Фельдман и начальник городского управления по делам ГО и ЧС Михаил Сергиевский. Глава города распорядился разместить иностранцев в муниципальной гостинице и обеспечить питанием.

Граждане Монголии некоторое время были в гостинице «Центральная», никто из них не пострадал. Документы проверили сотрудники миграционной службы.

На отремонтированном автобусе иностранцы продолжат путь 27 декабря.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость