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Происшествия

В Алтайском крае «спокойная» мать троих детей жестоко зарубила сожителя

30-летняя жительница Косихинского района призналась в убийстве сожителя, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Она поссорилась с ним в ходе пьянки.

Топор.
Топор.
СС0

Женщина вместе с сожителем и двумя подругами распивали спиртное. Пара начала конфликт, переросший во взаимные обвинения. После того, как сожитель решил уйти, женщина взяла топор и несколько раз ударил им по его голове мужчины и в грудную клетку.

От полученных травм он скончался на месте.

Обвиняемая полностью признала вину. Следком отмечает, что односельчане и знакомые характеризовали женщину, как спокойного, отзывчивого человека, которая воспитывала троих несовершеннолетних детей.

Уголовное дело передали в суд.

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