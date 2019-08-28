В Алтайском крае «спокойная» мать троих детей жестоко зарубила сожителя

Женщина вместе с сожителем и двумя подругами распивали спиртное. Пара начала конфликт, переросший во взаимные обвинения. После того, как сожитель решил уйти, женщина взяла топор и несколько раз ударил им по его голове мужчины и в грудную клетку.
От полученных травм он скончался на месте.
Обвиняемая полностью признала вину. Следком отмечает, что односельчане и знакомые характеризовали женщину, как спокойного, отзывчивого человека, которая воспитывала троих несовершеннолетних детей.
Уголовное дело передали в суд.