В Алтайском крае спустя 26 лет раскрыли громкие убийства двух женщин

Алтайские следователи завершили расследование резонансного уголовного дела 1993 года. Подозреваемого в убийстве двух женщин смогли найти только в 2019 году. Им оказался мужчина, работавший в то время водителем трамвая.

В марте 1993 года в овраге недалеко от Власихинского кладбища в Барнауле обнаружили тело молодой женщины с признаками насильственной смерти.

Спустя две недели Барнаул потрясла новость об убийстве 23-летней девушки, которую нашли задушенной в своей квартире. При этом потерпевшие были убиты одним и тем же способом — их душили и забирали украшения и ценные вещи.

Более 25 лет жестокие преступления оставались нераскрытыми потому, что не было каких-либо следов, вещественных доказательств и свидетелей. Неоднократно следователи возвращались к изучению материалов и давали поручения сотрудникам полиции для оперативно-розыскных мероприятий.

В сентябре 2019 года в поле зрения правоохранителей попал 59-летний неоднократно судимый за кражи местный житель, которого заподозрили в сбыте запрещенных веществ. Его задержали и при обысках обнаружили наркотики.

После допроса знакомых из круга его окружения стало ясно, что обвиняемый может быть причастен к совершению убийства молодых женщин весной 1993 года. В ходе допросов, проверок показаний на месте и иных следственных действий, бывшие друг и супруга, а также брат обвиняемого подтвердили эту информацию.

Под тяжестью собранных доказательств мужчина признался в содеянном, пояснив, что совершал преступления из корыстных побуждений.

Трамвай. Анна Зайкова , altapress.ru.

В 1993 году он работал водителем трамвая и в вечернее время познакомился с молодой пассажиркой, которую по окончании смены пригласил в дом своего брата. Видя, что у новой знакомой много золотых украшений, он решил завладеть ими. Взяв шнур, мужчина задушил девушку, а тело сбросил в овраг городского кладбища.

Спустя две недели его друг рассказал, что хорошо знает одну девушку, в доме которой можно неплохо поживиться. В апреле поздно вечером они пришли к ней в гости якобы решить возникшие у молодой женщины проблемы. После того, как друг отлучился из комнаты, обвиняемый накинул удавку на шею и задушил хозяйку квартиры.

Взяв с собой ценности, мужчины скрылись.

В ближайшее обвиняемый предстанет перед судом.