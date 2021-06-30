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Происшествия

В Алтайском крае стали выявлять больше фальшивых банкнот

В первом квартале 2021 года в Алтайском крае сотрудники банков при работе с наличными деньгами обнаружили 27 поддельных банкнот, на три больше, чем в том же периоде прошлого года. Об этом рассказали в отделения Барнаул Банка России.

Фальшивые купюры в Бийске.
Фальшивые купюры в Бийске.
https://vk.com/incident_22

Почти 70% выявленных фальшивок имитировали банкноты номиналом 5 000 рублей образца 1997 года. Общая сумма подделок составила 111 500
рублей.

Работники банков также обнаружили три фальшивые номиналом 100 долларов. В прошлом году была всего одна такая подделка.

«Часто мошенники пытаются сбыть фальшивые банкноты через небольшие торговые точки, где нет специального оборудования для проверки денег, и
продавцы ориентируются только на свои знания», — пояснил руководитель отделения Барнаул Банка России Андрей Антипов.

Кассирам предлагают пройти бесплатный обучающий курс по определению подлинности банкнот. Его можно пройти дистанционно на сайте
Университета Банка России.

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