В Алтайском крае стали выявлять больше фальшивых банкнот

Почти 70% выявленных фальшивок имитировали банкноты номиналом 5 000 рублей образца 1997 года. Общая сумма подделок составила 111 500
рублей.
Работники банков также обнаружили три фальшивые номиналом 100 долларов. В прошлом году была всего одна такая подделка.
«Часто мошенники пытаются сбыть фальшивые банкноты через небольшие торговые точки, где нет специального оборудования для проверки денег, и
продавцы ориентируются только на свои знания», — пояснил руководитель отделения Барнаул Банка России Андрей Антипов.
Кассирам предлагают пройти бесплатный обучающий курс по определению подлинности банкнот. Его можно пройти дистанционно на сайте
Университета Банка России.