9 февраля
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Происшествия

В Алтайском крае столкнулись шесть автомобилей из-за непогоды

В Курьинском районе произошло массовое ДТП.

Массовое ДТП на трассе.
Массовое ДТП на трассе.
Полиция Алтайского края

Пресс-служба полиции сообщает, что трасса частично закрыта из-за непогоды.

Предварительно сообщается, что на трассе К-09 «Поспелиха-Курья-Третьяково – граница с Республикой Казахстан» столкнулись шесть автомобилей. Они все двигались в попутном направлении.

Пострадавших в аварии нет, кроме шести машин.

Остальные обстоятельства уточняются. На месте работают спецслужбы, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что ограничение движения транспорта сняли на алтайских трассах.

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