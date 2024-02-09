В Алтайском крае столкнулись шесть автомобилей из-за непогоды

Пресс-служба полиции сообщает, что трасса частично закрыта из-за непогоды.
Предварительно сообщается, что на трассе К-09 «Поспелиха-Курья-Третьяково – граница с Республикой Казахстан» столкнулись шесть автомобилей. Они все двигались в попутном направлении.
Пострадавших в аварии нет, кроме шести машин.
Остальные обстоятельства уточняются. На месте работают спецслужбы, проводится проверка.
Ранее сообщалось, что ограничение движения транспорта сняли на алтайских трассах.
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