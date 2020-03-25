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Происшествия

В Алтайском крае суд закрыл сайт с устройствами для жестокого убийства рыбы

Прокуратура Краснощековского района в Алтайском крае отправила в суд иски с требованием закрыть сайт, на котором продавали электроудочки. Использовать такие устройства запрещено законом, сообщили в краевом надзорном ведомстве.

Рыбалка.
Рыбалка.
СС0

Электроудочки воздействуют на рыб импульсным током. По закону их использование и продажа запрещены. Во многих странах мира электроудочка признается орудием браконьерского лова.

Бывают случаи, когда у рыб, которые избежали гибели от электроудочки, происходят переломы позвоночника из-за непроизвольного спазма мышц. В целом, по информации Википедии, воздействие мощных электроразрядов отрицательно сказывается на ихтиофауне водоемов.

Районная прокуратура направила в суд два иска с требованием признать информацию на ресурсах с продажей таких устройств запрещенной к распространению.

Суд удовлетворил требования прокурора. Незаконные сайты заблокировали.

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