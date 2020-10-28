В Алтайском крае таксист «на ходу» выбросил из машины «буйную» пенсионерку

В Бийске водитель такси выбросил женщину из машины на ходу, пишут в группе « Инцидент Бийск ». По другой версии, водитель остановился и вытащил пенсионерку на обочину. На помощь ей пришли пассажиры ехавшего следом автобуса.

Водитель такси рассказал пассажирке, которая ехала с ним сразу после этого инцидента, что случилось. Со слов бийчанки, пожилая женщина была в пьяном виде, пинала таксиста по голове, материлась и требовала остановиться.

Лицо водителя действительно было расцарапанным, говорит женщина.

Инцидент в такси. Скриншот biysk.22

Другие горожане также поставили под сомнение то, что водитель физически вообще мог выбросить пассажирку на ходу.

«Руль отпустил на ходу, облетел машину, открыл дверь и выкинул тетку! Люди не судите и не судимы будете»

«Я проезжал и видел как он съехал на обочину и вытаскивал с заднего сидения тело в белом, я подумал пьяное»,

На место приехала полиция, а женщину забрала скорая, говорят свидетели.