В Алтайском крае таксист «на ходу» выбросил из машины «буйную» пенсионерку

Водитель такси рассказал пассажирке, которая ехала с ним сразу после этого инцидента, что случилось. Со слов бийчанки, пожилая женщина была в пьяном виде, пинала таксиста по голове, материлась и требовала остановиться.
Лицо водителя действительно было расцарапанным, говорит женщина.
Другие горожане также поставили под сомнение то, что водитель физически вообще мог выбросить пассажирку на ходу.
«Руль отпустил на ходу, облетел машину, открыл дверь и выкинул тетку! Люди не судите и не судимы будете»
«Я проезжал и видел как он съехал на обочину и вытаскивал с заднего сидения тело в белом, я подумал пьяное»,
На место приехала полиция, а женщину забрала скорая, говорят свидетели.