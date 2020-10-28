Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 октября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае таксист «на ходу» выбросил из машины «буйную» пенсионерку

В Бийске водитель такси выбросил женщину из машины на ходу, пишут в группе «Инцидент Бийск». По другой версии, водитель остановился и вытащил пенсионерку на обочину. На помощь ей пришли пассажиры ехавшего следом автобуса.

Инцидент в такси.
Инцидент в такси.
"Инцидент Бийск"

Водитель такси рассказал пассажирке, которая ехала с ним сразу после этого инцидента, что случилось. Со слов бийчанки, пожилая женщина была в пьяном виде, пинала таксиста по голове, материлась и требовала остановиться.

Лицо водителя действительно было расцарапанным, говорит женщина.

Инцидент в такси.
Инцидент в такси.
Скриншот biysk.22

Другие горожане также поставили под сомнение то, что водитель физически вообще мог выбросить пассажирку на ходу.

«Руль отпустил на ходу, облетел машину, открыл дверь и выкинул тетку! Люди не судите и не судимы будете»

«Я проезжал и видел как он съехал на обочину и вытаскивал с заднего сидения тело в белом, я подумал пьяное»,

На место приехала полиция, а женщину забрала скорая, говорят свидетели.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость