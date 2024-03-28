В Алтайском крае талая вода пошла через трассу

На трассе Михайловское - Назаровка заметили подтопление.
Воды очень много, также ее заметили на трассе Полуямки - Назаровка.
Ранее сообщалось, что жителей Алтайского края затапливает вода.
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Жители региона обеспокоены тем, что в Михайловском районе талая вода пошла через трассу, сообщает «В КУРСЕ 22 | Барнаул».
На трассе Михайловское - Назаровка заметили подтопление.
Воды очень много, также ее заметили на трассе Полуямки - Назаровка.
Ранее сообщалось, что жителей Алтайского края затапливает вода.
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