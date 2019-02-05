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Происшествия

В Алтайском крае Toyota насмерть сбила женщину

В Павловском районе утром 5 февраля иномарка сбила пешехода. Пострадавшая скончалась, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В Алтайский край поступил новый автомобиль скорой помощи
В Алтайский край поступил новый автомобиль скорой помощи
Мария Стрыгина

ДТП произошло около 7 утра на 22 километре дороги «Урожайный — Стуково — Новые Зори — Шахи». По предварительной информации, автомобиль Toyota Corolla ехал со стороны села Стуково в направлении села Новые Зори и наехал на 69-летнюю женщину. Она переходила дорогу не по пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее стало известно, что в Алтайском крае мужчина попал под колеса Chevrolet и скончался в больнице.

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