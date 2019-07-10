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Происшествия

В Алтайском крае трамвай насмерть переехал газонокосильщика

На территории МУП «Бийскгортранс» (ранее бийское трамвайное управления) 9 июля произошла авария — трамвай сбил мужчину, который косил траву. Об этом сообщает «Бийское телевидение».

Трамвай в Бийске
Трамвай в Бийске
trambiysk.ru

Известно, что трамвай двигался задним ходом. Водитель не заметила мужчину, который косил траву. Пострадавший скончался на месте. Уточняется, что он был работником МУПа.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

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