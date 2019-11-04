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Происшествия

В Алтайском крае третий день полыхает остров на Оби

С 3 ноября не прекращает гореть сухая трава и камыш на острове, расположенном на реке Обь в районе Камня-на-Оби, сообщают «Каменские Известия».

Пожар на острове в районе Камня-на-Оби.
Пожар на острове в районе Камня-на-Оби.
izvestiy-kamen.ru

Как рассказали журналисты, огромная огненная стена была видна вечером и ночью не только из центра города, но и из более отдаленных районов Камня-на-Оби.

Горожане не могли понять, откуда дым и что именно так сильно горит. Как пояснил Александр Жарков, начальник 8-ого ОФПС, двухдневный пожар, отрезанный со всех сторон водами реки, пожарные мониторят и окарауливают с берега.

Опасности для населенных пунктов нет, а по прогнозам синоптиков, уже вечером 4 ноября должен выпасть снег, который и потушит огонь.

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