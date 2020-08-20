В Алтайском крае трое детей попали в реанимацию с алкогольным отравлением

Два мальчика и девочка из Камня-на-Оби попали в больницу из-за отравления алкоголем, сообщили «Каменские известия». Полицейским они рассказали, что попросили прохожих купить им пива.

14-летняя девочка и мальчики 12 и 11 лет, с их слов, приехали в Камень в гости. Они попросили прохожего купить им 4 литра пива, на что тот согласился и принес детям алкоголь.

«Скорую» пострадавшим вызвали местные жители, которые увидели, что мальчики лежат на земле, один из них был без сознания. Девочка сидела рядом.

«Некоторое время дети находились в реанимации, затем их перевели в обычные палаты», — пишет издание.

На родителей полицейские уже составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.