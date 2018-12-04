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В Алтайском крае трое мужчин с ножом напали на таксиста и забрали его автомобиль

В Алтайском крае полицейские задержали мужчин, которые совершили разбойное нападение на водителя такси, пишет ГУ МВД России по региону.

Автомобиль таксиста.
Автомобиль таксиста.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, вечером в селе Хабары трое жителей Хабарского района заказали такси якобы для поездки в Новосибирск. По дороге Славгород — Крутиха в двух километрах от села Береговое Панкрушихинского района мужчины, угрожая ножом, потребовали водителя остановиться. После этого они забрали его автомобиль ВАЗ-2112 и уехали.

Вскоре подозреваемых задержали. Все они уже много раз привлекались в уголовной ответственности. Автомобиль в технически исправном состоянии нашли на трассе в пяти километрах от села Крутиха. По предварительным данным, в машине закончился бензин.

Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 10 лет.

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