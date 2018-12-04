В Алтайском крае трое мужчин с ножом напали на таксиста и забрали его автомобиль

В Алтайском крае полицейские задержали мужчин, которые совершили разбойное нападение на водителя такси, пишет ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, вечером в селе Хабары трое жителей Хабарского района заказали такси якобы для поездки в Новосибирск. По дороге Славгород — Крутиха в двух километрах от села Береговое Панкрушихинского района мужчины, угрожая ножом, потребовали водителя остановиться. После этого они забрали его автомобиль ВАЗ-2112 и уехали.

Вскоре подозреваемых задержали. Все они уже много раз привлекались в уголовной ответственности. Автомобиль в технически исправном состоянии нашли на трассе в пяти километрах от села Крутиха. По предварительным данным, в машине закончился бензин.

Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 10 лет.