В Алтайском крае трое мужчин сожгли дом женщины и привязали ее к столбу

В Алтайском крае осудили троих мужчин, которые совершили разбойное нападение и сожгли дом в Краснощековском районе. Они тщательно планировали преступление, сообщает краевая прокуратура.

Злоумышленники неоднократно приезжали к дому потерпевших, следили за ними, изучали местность, выбирали путь отхода. В ноябре 2017 года, убедившись, что потерпевшая в доме одна, а ее супруг отсутствует, преступники надели маски, разбили окно и проникли в дом. Они связали женщину проводами, потребовали передать деньги и угрожали расправой, махая перед ее лицом открытым огнем.

Забрав из дома деньги и ювелирные украшения, нападавшие вывели хозяйку дома в сарай, привязали ее к столбу, а дом вместе со всем имуществом сожгли дотла. Виновных осудили на длительное лишение свободы.