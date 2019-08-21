В Алтайском крае цистерна чуть не слетела с железнодорожных рельс

21 августа на железной дороге в Тальменском в районе произошло ЧП. Колесная пара одной из цистерн сошла с рельс.

Опрокидывания состава не произошло, железнодорожное полотно и контактные сети не повреждены. Пострадавших не было. Однако из-за случившегося началась задержки железнодорожного сообщения.

На место выехал аварийно-восстановительный поезд из Новоалтайска. Всего на месте происшествия работают 29 человек и пять единиц техники.

На железной дороге цистерна чуть не сошла с рельс 22.mchs.gov.ru/

С 19.30 движение было восстановлено, поезда стали ходить по расписания. Об этом сообщил пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю.

На прошлой неделе на железной дороге в Алтайском крае произошло еще одно ЧП. Под колесами поезда погиб 18-летний молодой человек. Вовремя затормозить машинист поезда не успел.