В Алтайском крае у школьника остановилось дыхание из-за снюса

13-летний подросток из Заринска чуть не умер из-за снюса, некуритильного табака. У школьника остановилось дыхание, рассказали в группе местной газеты «Наш город Заринск».

Подростка реанимировали, он пришел в себя. ЧП произошло во время урока.

Известно, что несовершеннолетним снюс продавать запрещено, но школьники якобы платят «комиссию» старшим товарищам и те покупают им табак.

В полиции заявили, что намерены входить с ходатайством на совещании с администрацией Заринска: запретить продажу снюса в городе.

Снюс представляет собой измельчённый увлажненный табак, который помещают между верхней губой и десной. При этом никотин из табака поступает в организм. Снюс относится к бездымному табаку (в эту группу входят также сухой и влажный снафф, жевательный табак и пр.).