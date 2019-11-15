В Алтайском крае у школьника остановилось дыхание из-за снюса

Подростка реанимировали, он пришел в себя. ЧП произошло во время урока.
Известно, что несовершеннолетним снюс продавать запрещено, но школьники якобы платят «комиссию» старшим товарищам и те покупают им табак.
В полиции заявили, что намерены входить с ходатайством на совещании с администрацией Заринска: запретить продажу снюса в городе.
Снюс представляет собой измельчённый увлажненный табак, который помещают между верхней губой и десной. При этом никотин из табака поступает в организм. Снюс относится к бездымному табаку (в эту группу входят также сухой и влажный снафф, жевательный табак и пр.).