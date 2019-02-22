В Алтайском крае у водителя рейсового автобуса за рулем остановилось сердце

В Алтайском крае утром 22 февраля водитель автобуса Fiat Ducato во время движения потерял сознание и врезался в дерево, пишет ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 6:10 часов в Усть-Калманском районе. По предварительной информации, 64-летний водитель управлял рейсовым автобусом Fiat Ducato. Мужчина потерял сознание во время движения в селе Михайловка, автобус съехал с дороги и врезался в дерево.

Водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз — остановка сердца. В автобусе находилось 6 пассажиров, один из которых обратился за медицинской помощью, не госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.