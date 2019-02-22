Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 февраля -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае у водителя рейсового автобуса за рулем остановилось сердце

В Алтайском крае утром 22 февраля водитель автобуса Fiat Ducato во время движения потерял сознание и врезался в дерево, пишет ГУ МВД России по региону.

Руль. Автобус.
Руль. Автобус.
СС0

ДТП произошло около 6:10 часов в Усть-Калманском районе. По предварительной информации, 64-летний водитель управлял рейсовым автобусом Fiat Ducato. Мужчина потерял сознание во время движения в селе Михайловка, автобус съехал с дороги и врезался в дерево.

Водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз — остановка сердца. В автобусе находилось 6 пассажиров, один из которых обратился за медицинской помощью, не госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость