В Алтайском крае убили энергетика, выехавшего на аварийный вызов

В тот вечер от местных жителей поступило сообщение об отсутствии напряжения в селе. Персонал филиала «Россети Сибирь» в этот период находился в режиме повышенной готовности из-за штормового фронта.
Бригада выехала на осмотр линии электропередачи 0,4 киловольт и комплектной трансформаторной подстанции. Неизвестные напали на рабочих во время проведения осмотра.
Один электромонтер скончался на месте происшествия, второй получил телесные повреждения.
На место происшествия прибыла полиция и медики. Подозреваемых задержали. Проводится расследование.
Коллектив компании «Россети Сибирь» выражает соболезнования семье погибшего коллеги.