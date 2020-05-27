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Происшествия

В Алтайском крае убили энергетика, выехавшего на аварийный вызов

Поздно вечером 26 мая неизвестные напали на бригаду электромонтеров, которые выехали на осмотр линии электропередач у села Голышово Первомайского района. Один энергетик получил травмы, не совместимые с жизнью, сообщили в пресс-службе «Алтайэнерго».

ЛЭП.
ЛЭП.
Филиал ПАО "МРСК Сибири" — «Алтайэнерго»

В тот вечер от местных жителей поступило сообщение об отсутствии напряжения в селе. Персонал филиала «Россети Сибирь» в этот период находился в режиме повышенной готовности из-за штормового фронта.

Бригада выехала на осмотр линии электропередачи 0,4 киловольт и комплектной трансформаторной подстанции. Неизвестные напали на рабочих во время проведения осмотра.

Один электромонтер скончался на месте происшествия, второй получил телесные повреждения.

На место происшествия прибыла полиция и медики. Подозреваемых задержали. Проводится расследование.

Коллектив компании «Россети Сибирь» выражает соболезнования семье погибшего коллеги.

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