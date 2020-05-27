В Алтайском крае убили энергетика, выехавшего на аварийный вызов

Поздно вечером 26 мая неизвестные напали на бригаду электромонтеров, которые выехали на осмотр линии электропередач у села Голышово Первомайского района. Один энергетик получил травмы, не совместимые с жизнью, сообщили в пресс-службе «Алтайэнерго».