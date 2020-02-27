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Происшествия

В Алтайском крае учительница стала жертвой аферистов

55-летняя учительница из Бийска попалась на уловку мошенников, которые представились сотрудниками банка. Она лишилась более 200 тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата.
CC0

Женщине позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Якобы с карты бийчанки оплачиваются покупки в крупном магазине техники, нужно срочно заблокировать операции. Для этого неизвестная предложила педагогу назвать номер карты и пароли из СМС.

Бийчанка сделала все так, как говорила злоумышленница. В итоге с ее счета списали 205 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к населению: не стоит быть доверчивыми в общении с посторонними людьми. Если Вы сомневаетесь в личности звонящего, лучше перезвоните на «горячую линию» банка. И ни в коем случае не передавайте незнакомцам персональные данные и коды из СМС.

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