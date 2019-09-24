В Алтайском крае уголовник раздел и пытал возлюбленную ножом и вилкой

В июле сожители поссорились. Мужчина начал предъявлять претензии к возлюбленной из-за того, что она задержалась в магазине на несколько часов.
Выпив спиртного, он запер входную дверь квартиры и заставил женщину снять одежду. Несколько часов мучитель избивал ее, применяя различные предметы в качестве оружия, в том числе нож и вилку, рассказали в следственном комитете.
Также мужчина угрожал жертве убийством. Известно, что ранее мужчина отбывал длительное наказание в местах лишения свободы.
Издевательства с его стороны прекратились лишь ранним утром. В ходе следствия истязатель признался в содеянном, но от показаний отказался.
Уголовное дело передали в суд.